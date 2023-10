Bloccata la strada per Soelden | ennesima protesta di Ultima Generazione

... a solo i residenti di detta, rendendola di fatto come unaprivata ma ad onere della ... Risulta essereanche la via di fuga al primo piano. Viene chiesto quali provvedimenti ...

Frana ad Armorano, strada completamente bloccata ParmaToday

Valposchiavo sfortunata, dopo la strada bloccata anche la ferrovia SondrioToday

La manifestazione sui tornanti che portano al ghiacciaio del Rettenbach, dove si svolgono le gare di Coppa del mondo ...Nelle scorse ore una nuova manifestazione a New York per la pace e per la Palestina, dopo quella che ha bloccato la famosa stazione Grand Station. Oltre un migliaio di manifestanti filo-palestinesi - ...