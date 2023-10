Bimbo di due anni precipita dal quarto piano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Un bambino di duesi trova ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Salesi di Ancona, dopo essereto dal balcone deldi un palazzo. L'incidente è avvenuto nella notte a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, in un palazzo della zona popolare di San Marone...

... una raccolta fondi per garantirgli le cure Poliziotti indagati e verbali sospetti, ascoltatitestimoni: anomalie negli arresti Podcast Radio Sound Ultima Ora Piacenza

Bimbo di due anni precipitato dal balcone: è gravissimo il Resto del Carlino

Bimbo di due anni precipita dal balcone a Civitanova: è gravissimo La Repubblica

Aumentano le tasse e anche l’Iva su pannolini e seggiolini auto. È uno degli effetti della Manovra del governo Meloni che porterà ad un aumento di tasse su prodotti per l’infanzia e non solo. Non una ..."Non è una provocazione, non è una sostituzione, ma è un vivere la festa dei Santi con i bambini del nostro oratorio", spiega Don Luciano ...