Bimba dà la Comunione L' ira dei fedeli contro il parroco

... il ruolo delle donne nella Chiesa e del celibato sacerdotale restano temi aperti La replica del prete 'Ero rimasto senza ministro straordinario della. Ho pensato di chiedere allache ...

Valbrembo, bambina distribuisce la Comunione. I fedeli protestano con la Curia: «Orrore liturgico» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Bergamo, bambina distribuisce la Comunione durante la messa: la protesta dei fedeli TGCOM

Il sacerdote ha poi spiegato: “Ero rimasto senza ministro straordinario della Comunione. Ho pensato di chiedere alla bimba che mi stava servendo Messa come chierichetta. Che mi pare la più pura di ...I fedeli di Ossanesga, in provincia di Bergamo, hanno diffuso un video in cui il parroco fa distribuire l’ostia per la Comunione a una ...