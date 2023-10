Biasin | «Lukaku oggi a San Siro | fischi diritto insindacabile Andare oltre…»

(Di domenica 29 ottobre 2023) Fabrizioha parlato del ritorno di Romelua Sanper Inter-Roma e dei probabiliper il belga da parte di tifosi nerazzurri.– Queste le parole di Fabriziosu Twitter. “torna a Sane pioveranno. Isono un, altroché, il giusto mezzo per manifestare la propria delusione.oltre, invece, vorrebbe dire essere ignoranti, poco coerenti e parecchio fessi. Si farebbe un danno al proprio cervello (“eccomi qua, sono lo scemo che ulula”) e alla propria squadra. Ecco, se in mezzo a 70mila persone dovesse spuntare lo scemo, il razzista ululante, ...

A proposito della sfida con l'Inter e dell'accoglienza riservata a(pronti 30mila fischietti) ha detto così: 'Non sapevo chefosse così importante a Milano, dove ha vinto uno scudetto e ...

Biasin: Dieci cose su Inter-Roma (con annesso Lukaku) TUTTO mercato WEB

Biasin: "Lukaku Legittimo voler cambiare aria, ma non dopo aver ... L'Interista

Sono giorni di botta e risposta quelli pre Inter-Roma. Dopo le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa in difesa di Romelu Lukaku, non si è fatta attendere la reazione di Fabrizio Biasin, giornal ...Biasin riprende le parole di Mourinho su Romelu Lukaku e il suo ritorno a Milano contro l’Inter. Poi cita Calhanoglu e le sfide contro il Milan. SOLITO MOU - Su Tutti Convocati, il pensiero di Fabrizi ...