Benevento-Potenza | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di domenica 29 ottobre 2023) Le possibili didi Agostinelli e Lerda per la sfida tradell'undicesima giornata del girone C di Serie C

, probabili formazioni Il, in striscia positiva da nove giornate, cerca una vittoria che davanti i propri tifosi manca dallo scorso 21 settembre contro il Taranto. ...

Il Vigorito è pronto per Benevento-Potenza Ottopagine

Benevento-Potenza, Andreoletti in conferenza stampa: «Tornano Ciciretti e Pinato, farò turnover» ilmattino.it

La terza partita in nove giorni impone riflessioni a Matteo Andreoletti. Il tecnico giallorosso sta pensando di cambiare qualche pedina, visto il dispendio di energie, dovuto alle due ...Le possibili di formazioni di Agostinelli e Lerda per la sfida tra Benevento e Potenza dell'undicesima giornata del girone C di Serie C ...