Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono sposati? Un dettaglio sorprende tutti

Dopo settimane di misterioso silenzio, i fan della celebre showgirl argentinasono finalmente sollevati dalle sue recenti apparizioni sui social media. I timori di un possibile ricovero in una clinica di Brescia sembrano essere stati fugati, poiché la star non ...

Belen Rodriguez e il post criptico: “Inestimabile letargo e facce mascherate” Il Tempo

I due hanno trascorso qualche giorno in montagna insieme, come testimoniano gli scatti pubblicati sui social. Tra paesaggi e foto di coppia, non è sfuggito un dettaglio: sulla mano di Belen è apparsa ...Dopo avere pubblicato un post sul volere vivere libera senza accontentarsi, Belen è stata travolta dalle critiche. L'argentina ha risposto ai commenti e la situazione è degenerata in lite ...