Beautiful | anticipazioni dal 30 ottobre al 4 settembre | Ridge confessa il tradimento a Brooke

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 29 ottobre 2023) Continua la messa in onda dianche nella settimana dal 30al 4 novembre, a partire dalle ore 13.45 su Canale 5. La soap statunitense proseguirà con le vicende dei personaggi, all’insegna delle novità e dei colpi di scena. Di seguito, ecco leprosegue con le nuove puntate anche nella settimana dal 30al 4 novembre. La soap statunitense, da decenni sulla cresta dell’onda, continuerà con le sorprese e i colpi di scena, soprattutto dopo quanto accaduto nei precedenti episodi. Finn e Steffy si sono ormai ricongiunti in maniera inaspettata, dopo che Bill Spencer ha accompagnato il dottore a Montecarlo. La coppia ha dunque fatto ritorno in città, mentre la spregiudicata Sheila è creduta morta. Ma sarà realmente così? Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi ...