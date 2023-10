Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese | colpo di scena!

(Di domenica 29 ottobre 2023) Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Alba Parietti contenta che il suo culo sia piaciuto a chi ha visto il suo film erotico, il macellaio GF, Anticipazioni quindicesima puntata del 30 ottobre 2023:sorprendono tutti! Cosa succede tra i due? ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO:SI AVVICINANO. STRATEGIA O NUOVO EQUILIBRIO IN CASA? ECCO COSA EMERGE- A ridosso della nuova attesissima puntata del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre due milioni di telespettatori,...

confessa la cotta. La risposta di Fiordaliso è clamorosa

Grande Fratello, Beatrice Luzzi confessa la sua cotta. Di chi è innamorata Il Tempo

Colpo di scena al GF, Beatrice Luzzi confessa: Alfonso Signorini mi piace sul serio Fanpage.it

In Camera da letto, il risveglio di Beatrice sembra avvolto da malinconia, tristezza e una non velata sofferenza. La concorrente è stata ferita dalle parole di Giuseppe, il discorso sui suoi figli e ...Nell'ultima puntata del Grande Fratello dello scorso giovedì 26 ottobre i nominati sono stati: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Valentina Modini. Come ...