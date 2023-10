Bayern Monaco | Musiala pronto a spingere per la cessione | Guardiola e Klopp osservano

Commenta per primo Manchester City e Liverpool stanno monitorando la situazione attorno a Jamal Musiala , pronto a spingere per una cessione già a gennaio, nel caso in cui ilcontinuerà a utilizzarlo come una seconda scelta in rosa. Lo riporta Football Insider .

Bayern Monaco, Neuer sbadato: in campo con la maglia del 2019 ItaSportPress

Manchester City e Liverpool stanno monitorando la situazione attorno a Jamal Musiala, pronto a spingere per una cessione già a gennaio, nel caso in cui il Bayern Monaco continuerà a utilizzarlo come ...Pazzesco al Tesolin di Chions nell'8°giornata del girone C della Serie D. Il Campodarsego, in vantaggio fino all’89’ viene recuperato e superato in pieno recupero perdendo clamorosamente una gara che ...