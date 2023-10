Basket | Venezia vince anche contro Varese | Reggio Emilia supera Treviso

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Aspettando il posticipo di domani sera, che vede impegnata la Virtus Bologna in quel di Napoli, la Reyervive una notte in solitaria in testa alla classifica. La squadra di coach Neven Spahija si conferma a punteggio pieno, trionfando per la quinta volta consecutiva. Questa volta èa cadere al Taliercio per 102-88, con i lombardi che crollano nel terzo quarto e restano con solo una vittoria all’attivo. Ottimo inizio di, che è avanti di dodici punti alla prima sirena.dimezza lo svantaggio all’intervallo, ma è al rientro dagli spogliatoi che la Reyer costruisce il break decisivo (21-10). Grande prestazione di Kyle Wiltjer con 22 punti e di un ottimo Jeff Brooks, che mette a referto 21 punti con 4/4 dall’arco. Anon bastano i 21 punti di Davide Moretti. Prosegue ...