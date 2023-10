Basket | Serie A 2023 2024 | l’Olimpia Milano perde ancora | colpaccio Pesaro al Forum

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) La Carpegna Prosciuttofa ile sbanca ilvincendo 90-82. Per gli ospiti é la seconda vittoria in campionato, trascinati dai 20 punti di Tote, le doppie doppie di Ford (13 punti e 13 rimbalzi) e McCallum (11 punti e 10 assist) e l’ apporto di ben 6 giocatori in doppia cifra. Perseconda sconfitta in campionato, dopo quella in trasferta con la Gevi Napoli, e seconda in tre giorni dopo quella in Eurolega in settimana contro l’Alba Berlino.che approccia benissimo la gara provando subito a scappare. Gioca bene in attacco e costringeal primo canestro dal campo solamente dopo metà primo periodo, chiudendo col vantaggio in doppia cifra dopo i primi 10 minuti. Nel secondo quartotiene a distanzache ...