Barzaghi | «Inter | voglia di recuperare testa della classifica! Lukaku…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023) Fra poche ore il calcio d’inizio di-Roma. Matteo, in collegamento su Sky Sport, ha parlato del clima che si respira attorno al match ACCOGLIENZA – Queste le parole di: «Lukaku? È logico che l’accoglienza non sarà benevola. In tanti manifestano, secondo le proprie idee. il loro dissenso. Però non c’è solo questo, ma soprattutto ladell’dilaclassifica e proseguire il momento positivo dopo Torino e Salisburgo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...