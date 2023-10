Barella | traguardo top in Inter-Roma! Alle spalle di due compagni

Leggi su inter-news

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha giocato tutto-Roma, match vinto dai nerazzurri per 1-0. Il centrocampista sardo ha toccato unimportante con la magliaista. TRGUARDO ? 200 presenze, 200 volte in campo con la maglia nerazzurra in tutte le competizioni per Nicolò. Giocando da titolare il match contro la Roma, il centrocampista ha tagliato il prestigioso, diventando il terzo giocatore della rosa a collezionare così tanti gettoni con l’dopo Stefan de Vrij (213) e Lautaro Martínez (251).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...