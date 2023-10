Bandiera di Israele strappata dalla sede Fao di Roma durante la manifestazione per la Pace | video

... come sarebbe nelle intenzioni di. Questo quanto dicono all'Adnkronos fonti iraniane, ... 'Ficcatevi lapalestinese su per il...", mentre i Pasdaran tentano di issarla allo stadio in ...

Manifestanti rimuovono bandiera Israele da palazzo della Fao Tiscali Notizie

Le Idf: "Nuovi aiuti in arrivo, colpiti 450 obiettivi di Hamas in 24 ore". Scontri in Cisgiordania, morti 3 palestinesi. A Gaza tornano linee telefoniche e internet, sirene d'allarme nelle città israe ...Nel frattempo, sul fronte diplomatico, ci sono state scintille tra Ankara e Tel Aviv dopo che il presidente turco Erdogan ha parlato di Israele come criminale ...