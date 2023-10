Bagnoli | al via i lavori di risanamento ambientale del Parco dello Sport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Domani inizieranno idi bonifica del. Il sindaco Manfredi: “Velocizzare le opere ora nuovi fondi”. Domani lunedì 30 ottobre inizieranno idi bonifica delin via Leonardi Cattolica con la contestuale apertura del cantiere in un’area di oltre 30 ettari. La gara – aggiudicata nel

Napoli . Domani lunedì 30 ottobre inizieranno i lavori di bonifica del Parco dello sport ainLeonardi Cattolica con la contestuale apertura del cantiere in un'area di oltre 30 ettari. La gara - aggiudicata nel luglio scorso alla Ecologica S.p. A. per un importo di circa 13,5 ...

Bonifica di Bagnoli, al via i lavori nel Parco dello sport Corriere

Una Lip sul cambiamento climatico per la Campania: al via la tre ... Strisciarossa

Lavori per 2 anni. Saranno realizzati campi da calcetto e calciotto, pallavolo, basket, tennis, piste di atletica leggera ...Oggi "Piedibus" e "Bike to School" per l'arrivo a scuola dei piccoli alunni della scuola dell'istituto di Bagnoli ...