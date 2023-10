“Avevo amici negli altri team | ci davano i pezzi mancanti” | Moreno e la storia della Andrea Moda | la più sgangherata scuderia di F1

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023)è stata la piùe al tempo stesso straordinarianellaFormula 1. Fondata dall’imprenditore calzaturieroSassetti, subentrò a inizio anni Novanta all’umbra Coloni Racing. La squadra era composta da un personale che in parte proveniva dal paesello del proprietario: l’ingegnere aveva lavorato in Gran Turismo, un meccanico nella Coloni, ma parecchi erano senza alcuna esperienza in Formula 1. L’è tuttavia riuscita, dopo innumerevoli disavventure, a realizzare il miracolo di fare undici giri nell’unico Gran Premio a cui sia riuscita a partecipare, quello di Montecarlo nel 1992. Su questaMassimiliano Sbrolla, Cristiano Coini e Giordano Viozzi hanno ...