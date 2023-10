Aversa | allarme bomba per valigia abbandonata vicino ad una scuola

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoad(Caserta) per una valigetta 24 ore “sospetta”su una panchina nei pressi dell’Istituto scolastico “D. Cirillo” di via Ettore Corcione. Ad allertare le forze dell’Ordine una telefonata giunta, questa mattina, all’utenza di emergenza “112” da parte di un cittadinono. Il luogo è stato immediatamente raggiunto dai carabinieri die successivamente dagli artificieri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, che hanno messo in sicurezza l’intera area facendo deflagrare la valigetta mediante una piccola carica esplosiva. La valigetta 24 ore, di medie dimensioni, è risultata vuota. L’area è stata interdetta al traffico per circa due ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.