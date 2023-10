Auto entra nel supermercato dell’Eur | ferito il conducente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 ottobre 2023) Brutto incidente stradale nella zona, storico quartiere di Roma. Un uomo, a bordo della sua Mercedes, sbaglia a inserire la marcia per uscire dal parcheggio e sfonda la vetrina di un. La macchina, per il problema, sarebbe saltata in avanti, finendo paradossalmente all’interno dell’attività commerciale. Nell’incidente, sarebbe rimastoildell’mobile. Sbaglia la marcia per uscire dal parcheggio:nelL’episodio singolare si sarebbe verificato in un notodi viale della Tecnica, poco distante dal Laghetto. L’incidente si sarebbe verificato ieri sera, quando il megastore stava per chiudere. Improvvisamente, un Mercedes avrebbe sfondato ...