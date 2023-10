Auto e Moto d' Epoca 2023 | successo della passione a Bologna

d'Epoca, la quarantesima edizione, prima a Bologna, è terminata con un grande successo. Per presenze di modelli e di pubblico: 13 padiglioni per 235.000 mq , 14 case motoristiche, oltre ...

Quartu, incidente auto-moto sulla litoranea a Flumini: un morto - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Schianto frontale con la moto contro un'auto, muore centauro di 49 anni Gallura Oggi

Una domenica di sangue sulle strade italiane. Incidente mortale alle porte di Cagliari. Un motociclista di 49 anni ha perso la vita in uno scontro frontale in via Leonardo da Vinci, a Quartu.“Sa Sardigna si càndidat comente a logu de riferimentu in su Mediterràneu in su campu de sa gestione de s’àliga”. Cun custos faeddos s’assessore regionale de sa Defensa de s’Ambiente at saludadu is ...