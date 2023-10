Atp Vienna | Sinner stratosferico | trionfo nella battaglia in finale con Medvedev

(Di domenica 29 ottobre 2023) Una partita straordinaria e durissima in cui ha la meglio l’azzurro in tre set: finisce 7-6, 4-6, 6-3. Si tratta della 56esima vittoria in stagione, per lui il primo titolo nel torneo austriaco. Unaepica, giocata colpo su colpo, vinta in tre set tiratissimi contro Daniil. Trionfa Jannikall’Atp 500 di: la finalissima è sua, vinta grazie a una partita mostruosa, quanto di necessario per piegare il russo numero 3 al mondo. L’italiano, numero 4 della classifica Atp, ha la meglio alla lunga e si porta a casa la 56esima vittoriasua stagione, una delle più importanti perché vale il titolo nel torneo austriaco. Janniktrionfa al torneo di(Ansa Foto) – Notizie.comFinisce 7-6 (7), 4-6, 6-3 per l’altoatesino. Un vero ...

(AUSTRIA) - Sinner e Medvedev hanno dato vita ad una finale molto intensa all'di. Uno spettacolo stancante non solo per i due rivali, ma anche per il pubblico sugli spalti e, in particolare, per la madre dell'azzurro ...

Sinner-Medvedev LIVE 7-6 4-6 2-1 risultato in diretta LIVE all'ATP Vienna: dove vedere la finale di tennis Fanpage.it

Tennis ATP 500 Vienna, finale Sinner-Medvedev: break Jannik nel 3° set Virgilio Sport

Jannik Sinner trionfa nel torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.409.835 euro). Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e 2 del seeding, sconfigge in finale il 27enne russo Daniil ...VIENNA (AUSTRIA)- Sinner e Medvedev hanno dato vita ad una finale molto intensa all'Atp di Vienna. Uno spettacolo stancante non solo per i due rivali, ma anche per il pubblico sugli spalti e, in ...