ATP Vienna 2023 | Jannik Sinner | “Forma fisica importante | stiamo facendo il passo successivo Dicembre fondamentale verso il 2024”

(Di domenica 29 ottobre 2023), anche in conferenza stampa, non fa nulla per nascondere la propria felicità. Del resto, un altro successo, questa volta a, è proprio ciò che serve per iniziare bene la stagione indoor europea sul veloce. L’altoatesino, in queste condizioni, era già fin dal 2019 una minaccia per tutti, e ora che è una certezza sa di avere tante armi a propria disposizione. Inizialmente, nelle parole che in Italia sono state riportate da Ubitennis, ribadisce il concetto già espresso poco prima sul campo: “Credo che questa partita resterà impressa nella mente di molte delle persone che hanno assistito oggi; credo di poter dire che questo è uno dei tre o cinque migliori match della mia vita. Le finali sono sempre speciali, in particolare contro Daniil che mi aveva battuto parecchie volte“. Ranking ATP: ...

'Odio perdere, ma dipende anche da come giochi;. Oggi non ho rimorsi' così il russo dopo la sconfitta in finale contro Sinner Dopo l'epica finale di oltre tre ore dell'500 divinta da Sinner ( qui la cronaca del nostro inviato Federico Bertelli), il primo a presentarsi in conferenza stampa è stato Medvedev che ovviamente non poteva essere soddisfatto per ...

