ATP Basilea 2023 | Felix Auger-Aliassime batte Hurkacz in finale e conferma il successo dell’anno scorso

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Fa festanelladell’ATP 500 di. Sul cemento indoor svizzero, il canadese (testa di serie n.6) gioca una grandissima partita contro il polacco Hubert(n.4del seeding) e si impone per 7-6(3) 7-6(5) dopo un’ora e 55 minuti di gioco,ndo così ilottenuto nella scorsa edizione del torneo. Per il classe 2000 si tratta del primo titolo in una stagione (questa del) che prima di questo torneo era stata disastrosa. Per lui la speranza è che questo trionfo possa dargli la giusta iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni. Dopo i primi tre game senza palle break,ha la chance per allungare.però non ...