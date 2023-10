Atletico Madrid-Alaves | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 29 ottobre 2023)è una partita dell’undicesima giornata dellae si gioca domenica alle 21:00 probabili, tv e streaming. La possibilità di superare in classifica il Barcellona che ieri ha perso il Clasico contro il Realè troppo importante per la squadra di Simeone. Aiutata, nel proprio intento, da un calendario che regala una sfida sulla carta, e non solo, assai abbordabile. Morata (Lapresse) – Ilveggente.itAl Wanda Metropolitano arriva unche in nove partite di campionato ha fatto lo stesso numero di punti, che ha il peggior attacco dellacon solamente otto reti segnate, e che oggettivamente è assai difficile riesca a fare punti contro gli uomini del Cholo, che in ...