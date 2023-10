Atletica | Italia bronzo ai Mondiali militari di mezza maratona

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Lucerna, 29 ott. - (Adnkronos) - Azzurri sul podio neidia Lucerna, in Svizzera. La squadra maschilena conquista la medaglia di, dietro a Marocco e Francia ma davanti a Bahrain e Turchia, mentre a livello individuale la migliore prestazione è di Yohanes Chiappinelli che finisce settimo. Al traguardo il senese dei Carabinieri arriva in 1h02:36, dopo aver corso all'inseguimento del sestetto di testa nella seconda parte, invece è nono il pisano Daniele Meucci (Esercito) in 1h03:24. Anche nellairidata di Budapest, un paio di mesi fa, entrambi i toscani si erano messi in evidenza con Meucci decimo e Chiappinelli undicesimo. Per la classifica si rivela fondamentale il sedicesimo posto di Giuseppe Gerratana ...