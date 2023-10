Atalanta | i convocati di Gasperini | out Zappacosta

del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'affrontare l'Empoli Tramite il comunicato ufficiale, l'ha diramato la listadi Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro l'Empoli. Adopo Michel (25) Bakker Mitchel (20) Bonfanti Giovanni (43) Carnesecchi Marco (29) De Ketelaere ...

10ª Serie A TIM 23/24 – Empoli-Atalanta: i convocati Atalanta

Domani Empoli-Atalanta, i convocati di Gasperini: l'influenza mette fuori gioco Zappacosta TUTTO mercato WEB

Il tecnico nerazzurro ne chiama ventitré per la trasferta di domani al 'Castellani' (ore 18,30), ecco l'elenco completo ...Juric ha chiesto qualche rinforzo per gennaio, sempre posto che rimanga sulla panchina del Toro fino al termine della stagione, ma al momento non ci sono segnali diversi. A gennaio Cairo non vuole mai ...