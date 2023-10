Ascolti TV | Sabato 28 ottobre 2023. Tú Sí Que Vales vince col 26.8% - Ballando tiene al 22.2%

(Di domenica 29 ottobre 2023) La giuria di Tú Sí QueNella serata di ieri,28, su Rai1 la seconda puntata dicon le Stelle, in onda dalle 21:19 alle 1:11, ha conquistato 3.175.000 spettatori pari al 22.2% di share (Tutti in Pista, dalle 20:45 alle 21:14, a 3.608.000 spettatori e il 19.7%). Su Canale5 la sesta puntata di Tú Sí Que, dalle 21:30 alle 1, ha raccolto davanti al video 3.872.000 spettatori con uno share del 26.8% (Buonanotte a 1.215.000 e il 19%). Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 678.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 668.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. Su Italia1 I Croods 2 – Una nuova era ha intrattenuto 815.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 il debutto di Macondo raggiunge 373.000 spettatori e il 2.4% (presentazione a ...

I telespettatori della rete come avranno accolto in termini dila quinta puntata Per ...20 e poi di nuovo4 novembre alle 23:30. Invece lo streaming è visibile su Raiplay sia durante la ...

Anche nella sesta puntata, il programma ha vinto la prima serata degli ascolti del sabato sera con 3.872.000 spettatori, totalizzando uno share del 26.8%. Foto copertina: Credit Agenzia Fotogramma