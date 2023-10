Ascolti TV del Sabato Sera | la Battaglia tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 29 ottobre 2023) Rimani aggiornato attivando le notifiche per gli ultimi dati sugliTV dellata di ieri.28 ottobre 2023, il panorama televisivo ha offerto una varietà di opzioni, tra cui intrattenimento dal vivo, film, programmi di approfondimento giornalistico e cartoni animati per l’intera famiglia. Italia Uno ha trasmesso I Croods 2 – una Nuova era, mentre Rete 4 ha proposto il film Rocky Balboa. Su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di allando con lee Canale 5 ha presentato il sesto episodio di Tu Si Que. Su Rai 3, invece, abbiamo assistito alla prima puntata di Macondo, presentata da Camila Raznovich. Di seguito, tutti i dati Auditel relativi a questata. Il Confronto deglicon le ...