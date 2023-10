... anche nelle scuole, per un confronto con itrentini e sul perché si spinga su temi ... molto noto nell'ambito trap, è statoa Milano con le accuse di tentato omicidio , porto ...

Botte alla compagna incinta, arrestato il trapper Gallagher Repubblica Roma

Arrestato il trapper Gallagher: "Due anni di botte e violenze alla compagna" ilGiornale.it

Il 29enne è accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della fidanzata, madre di suo figlio. Secondo la procura avrebbe spinto la ragazza, all'epoca incinta, contro un termosifone ...Si terrà con tutta probabilità in settimana l'interrogatorio di garanzia di Gabriele Magi, in arte Gallagher, arrestato per ordine della procura con l'accusa di maltrattamenti ...