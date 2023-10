Arrestato il trapper Gallagher | “Botte e violenze alla compagna | escalation da quando lei ha scoperto di essere incinta” Ora è ai domiciliari

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il, all’anagrafe Gabriele Magi, è statocon l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua. I fatti a lui contestati si sarebbero verificati negli ultimi due anni, dal 2021 al 2023, come fa sapere il Corriere della Sera che riporta le dichiarazioni dell’avvocato dell’artista, Gian Maria Nicotera. L’indagine condotta dagli inquirenti ha gettato luce su una serie di abusi perpetuati da Magi nei confronti della suadurante gli ultimi anni: ilavrebbe aggredito la donna per la prima volta nel 2021,lei ancora viveva con i suoi genitori. Poi, con il passare del tempo, la convivenza e la notizia della gravidanza della, le aggressioni sarebbero diventate più ...

IlGallagher , al secolo Gabriele Magi, 29 anni, è statocon l'accusa di aver picchiato e insultato la compagna per due anni. Secondo la procura, le violenze risalirebbero al periodo ...

Picchia la compagna incinta, arrestato il trapper romano Gallagher RaiNews

Botte alla compagna incinta, arrestato il trapper Gallagher Repubblica Roma

Roma, 29 ottobre 2023 – Arrestato per maltrattamenti e lesioni il trapper romano Gallagher, accusato di violenze sulla compagna: picchiata per due anni, anche quando era incinta. Il 29enne Gabriele ...Si terrà con tutta probabilità in settimana l'interrogatorio di garanzia di Gabriele Magi, in arte Gallagher, arrestato per ordine della procura con l'accusa di maltrattamenti ...