Arrestato il trapper Gallagher accusato di aver picchiato per due anni la compagna incinta

Leggi su open.online

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ilromano, all’anagrafe Gabriele Magi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della. Stando alla ricostruzione degli investigatori, l’artista 29enne avrebbe aggredito ela fidanzata per almeno due, più precisamente dal 2021 al 2023. Periodo in cui la donna è stata anche. La prima aggressione risalirebbe al 2021 quando lei viveva ancora a casa dei suoi genitori. In quell’occasione il padre e la madre della giovane avevano manifestato la loro contrarietà al rapporto e lei reagì andandosene di casa. Successivamente, con l’inizio della convivenza e la scoperta dell’arrivo di un figlio, le violenze verbali e fisiche sarebbero aumentate sempre di più. Le violenze contro la ...