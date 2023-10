Arrampicata sportiva | Toby Roberts si qualifica alle Olimpiadi 2024 Filip Schenk rimandato con Adam Ondra

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023)si ètodi Pariginel boulder&lead, la combinata delle specialità tecniche di. Il britannico era tra i favoriti della vigilia nel torneo andato in scena a Laval e ha conquistato l’unico pass a cinque cerchi messo a disposizione in terra transalpina. Il 18enne è stata impeccabile durante la finale: nel boulder ha guadagnato 69,8 punti e poi nel lead è stato l’unico a raggiungere il lead, portando a casa 100 punti e facendo festa con il totale di 169,8. Il nativo di Surrey, nono nel lead agli ultimi Mondiali e in estate impostosi in Coppa del Mondo a Chamonix nel lead e a Bressanone nel boulder, ha avuto la meglio sullo spagnolo Alberto Ginés Lopez (133,7 punti per il Campione Olimpico di ...