Tante ipotesi di formazione, ma prima il tecnico dovrà fare i conti con gli acciaccati. Torregrossa ...

Aquilani e i dubbi di formazione. Marin e Veloso, al centro del gioco Quotidiano Sportivo

Ora il Pisa è quasi un dilemma: le possibili scelte di Aquilani Il Tirreno

"Aquilani, il Pisa e quel 'canone inverso'. Così i cedibili sono diventati protagonisti", titola il Quotidiano.Poi un infortunio lo ha messo fuori gioco, con Aquilani che, in più di una occasione ... Il giocatore, su cui la società non ha mai avuto dubbi, l’anno scorso era andato in prestito al Como, ma in ...