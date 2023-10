Appuntamento da non perdere per gli amanti del Giappone | programma ricco di eventi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 ottobre 2023) All’Ippodromo Capannelle torna il mercato orientale con tantiche possono entusiasmare gli appassionati dele non solo. Glidell’Oriente non potranno fare a meno di recarsi all’Ippodromo delle Capannelle. Il motivo è il mercato orientale che attende i più esperti della civiltà nipponica. Una serie di iniziative particolarmente gradite faranno la differenza in una due giorni carica di possibilità: un vero e proprio approfondimento tra usi e costumi di un popolo in espansione che è passato dalla tradizione all’avanguardia in secoli di storia. La realtà è che ilporta con sé una vastità di retroscena che vogliono essere scoperti.di questo tipo riescono a coniugare un popolo con il mondo intero. Glinon possono restituire completamente ...