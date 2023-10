Anziano trovato morto alle porte di Viterbo | aveva 95 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tragedia a Nepi, in provincia di, dove in queste ore è statoun uomonella propria abitazione. Il signore, che da giorni non si vedeva nella zona,destato preoccupazione nei propri vicini di casa. Queste persone, andandogli a suonare il campanello in svariate occasioni,no notato come l’uomo non rispondesse mai. Da qui la segnalazioneforze dell’ordine, che dentro l’appartamento hannoil corpo senza vita del signore. Provincia di, uomosenza vita nella sua casa L’uomo, una persona anziana molto conosciuta nella città,fatto preoccupare parenti e amici. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che hanno fatto l’amara scoperta ...