Anna Pettinelli | chi è | età | carriera | chi è l’ex marito | vita privata | figlia | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 ottobre 2023) Conduttrice, voce storica di RDS, ma anche personaggio tv. Da quest’anno la ritroviamo anche ad Amici nel programma di Maria De’ Filippi dove ha fatto ritorno in veste di professoressa di canto. Stiamo parlando di: ma cosa sappiamo sul suo conto? Oggi la ritroveremo a Verissimo, la trasmissione in onda dalle 16.30 e condotta da Silvia Toffanin, dove sarà ospite in studio. Si racconterà a cuore aperto alla padrona di casa partendo proprio dal suo ritorno nel talent di Canale 5 che prossimamente tornerà in prima serata: in attesa di vederla in tv conosciamola più da vicino anche per ciò che riguarda la sua. Dagli esordi al debutto dinasce a Livorno il 28 gennaio del 1957, è una conduttrice ...