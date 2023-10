Anime morte Così De Luca disintegra il Pd Con chi se la prende

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 ottobre 2023) Vincenzo Deil Pd. Il governatore della Campania lo fa durante la puntata di Dritto e rovescio in onda il 29 ottobre su Rete4. Se laprincipalmente con la classe dirigente del partito che non è in grado di stilare un reale programma di governo. «Siamo avviati sulla strada giusta verso il suicidio politico. Bisogna aprire un dibattito politico serio, darsi un linguaggio non auto referenziale. Questi parlano una lingua morta, sono, dirigenti che non rappresentano nulla, non li conoscono, non sono in grado di conquistare il voto della madre. Un partito con questo gruppo dirigente non va lontano». Lo ha detto Vincenzo Dea Dritto e Rovescio, su Rete4, parlando del Pd. «Se vuoi governare devi riempire i vuoti del programma del Pd: sulla sicurezza non ...