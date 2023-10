Angelina Jolie lancia un appello per il cessate il fuoco | “Gli attacchi di Hamas non giustificano le bombe di Israele su vite innocenti”

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’attricehato unurgente per ililalla luce dell’escalation di violenza tranella Striscia di Gaza, definendo gli eventi in corso come “un atto di terrorismo”. In un lungo messaggio condiviso su Instagram,ha sottolineato la necessità di salvaguardare ledei civili colpiti dai bombardamenti a Gaza e ha chiesto un’immediata cessazione delle ostilità. La star di Hollywood, da sempre attiva nelle questioni umanitarie, ha iniziato il suo intervento sottolineando l’orribile perdita dicausata dai recenti eventi ine a Gaza, quindi ha poi posto ...

" L'umanità richiede un cessate il fuoco immediato . Le vite dei palestinesi e degli israeliani, e le vite di tutte le persone, contano allo stesso modo". In un post su Instagram,ha condiviso la propria preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Hamas . La guerra è scoppiata in seguito agli attacchi terroristici scagliati dall'organizzazione ...

Angelina Jolie: “L’attacco ad Hamas non giustifica il bombardamento di vittime innocenti” La Stampa

Angelina Jolie: «Tutto ciò che può salvare vite umane deve essere fatto» Vanity Fair Italia

Angelina Jolie è intervenuta sul conflitto israelo-palestinese con un post su Instagram. «Quello che è successo ...«Quello che è successo in Israele è un atto di terrorismo. Ma ciò non può giustificare le vite innocenti perse nel bombardamento di una popolazione civile a Gaza che non ha nessun posto dove andare, n ...