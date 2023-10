Angelina Jolie contro il conflitto in Medio Oriente | “In Israele atto di terrorismo | che però non giustifica la perdita di vite innocenti”

"Quello che è successo in Israele è un atto di terrorismo . Ma non può giustificare la perdita di vite innocenti con bombardamenti sulla popolazione civile". Cosìrompe il silenzio sul conflitto scoppiato il 7 ottobre dopo l'atto terroristico di Hamas in Israele. Da quel giorno migliaia di civili hanno perso la vita e continuano a morire. "Come ...

Israele Hamas, Angelina Jolie: "Cessate il fuoco immediato, le vite contano" Adnkronos

Ciak, non si gira: l’incognita sul Tax credit fa fuggire dall’Italia il film sulla Callas con Angelina Jolie La Stampa

L'attrice ha pubblicato un lungo post sui suoi profili social in cui chiede che l'umanità venga messa al primo posto e il conflitto tra Hamas e Israele cessi ...La star interviene sul conflitto in corso: "Nauseata per le morti in Israele, ma le vite contano allo stesso modo. L'umanità chiede un cessate il fuoco immediato" ...