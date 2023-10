Anche Amnesty Scarica Lucca e Salvini Ci Mette il Tweet | Razzisti La Risposta INCREDIBILE!

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 29 ottobre 2023)- Una polemica è esplosa tra il vicepremier italiano, Matteo, e l'organizzazione non governativaInternational. La discussione ha avuto inizio quandoInternational ha annunciato il suo forfait dalla partecipazione alComics, un evento in programma dall'1 al 5 novembre, in seguito al patrocinio conferito dall'ambasciata di Israele all'evento. Il vicepremierha commentato su Twitter, affermando: "Questo è razzismo." Tuttavia,International ha prontamente risposto alle accuse di. Il portavoce dell'organizzazione, Riccardo Noury, ha dichiarato a Today.it: "Con il suo commento,dimostra che in questa occasione non comprende il significato del termine razzismo. È strano, ...