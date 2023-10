Amnesty non sarà al Lucca Comics e Salvini replica ' questo è razzismo'

Leggi su agi

(Di domenica 29 ottobre 2023) AGI - Non si fermano le polemiche dopo l'annuncio di Zerocalcare che nonalla prossima edizione dela causa del patrocinio dell'Ambasciata Israeliana. Il disegnatore romano lo ha definito "un problema" e oggi è tornato sull'argomento, rispondendo ad alcuni commenti polemici che lo accusano di schierarsi con gruppi jihadisti, ha riferito di esser "stato più volte in Siria quando c'era l'Isis per supportare i curdi e chi combatte sul campo il jihadismo" e "lo faccio ancora tutti i giorni come posso. Amiche e amici miei più coraggiosi di me ai jihadisti gli sono andati a sparare direttamente". Dopo Zerocalcare ancheInternational ha deciso di disertare la kermesse per lo stesso motivo. "Il patrocinio dell'ambasciata israeliana ci spinge a rinunciare alla nostra presenza. Comprendiamo sia prassi ...