Amina Milo Kalelkyzy | la 18enne italiana da tre mesi in carcere in Kazakistan | «Aiutatemi» Il caso all’attenzione della Farnesina

(Di domenica 29 ottobre 2023) Unadi Lequile (Lecce),, è rinchiusa da treneldi Astana, la capitale del. È stata arrestata l’11 luglio scorso con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti e rischia dai 10 ai 15 anni di. «Un’accusa infondata perché non esiste alcuna prova», sostengono i suoi genitori Assemgul Sapenova e Sergio, secondo i quali la diciottenne sarebbe stata «maltrattata, picchiata e segregata dalla polizia» e avrebbe «subito tentativi di stupro». La giovane – scrive il Quotidiano di Puglia – si era recata nel Paese dell’Asia centrale con sua madre, Assemgul Sapenova, per visitare alcuni parenti che vivono lì. Stando alla ricostruzione del giornale locale, ...

