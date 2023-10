Amici 23 | le pagelle del 29 ottobre | per Chiara una scelta sbagliata

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 29 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Una nuova puntata di23 che ha visto ancor una volta i cantanti e i ballerini mettersi alla prova: leLEDI23- Una nuova puntata di23, il programma di successo di Maria De Filippi, in cui vengono alla luce i talenti del ballo e del canto. I voti Holden, 9, ogni volta è un’emozione nuova. Un talento, la sua voce ipnotizza. Sofia, 9, precisione e dintà. La sua danza incanta e fa immaginare di essere in un mondo parallelo. Dustin, 9, non perde mai la concentrazione, sempre ...