Amara sconfitta al tie break | primo punto in campionato per l’Accademia Volley

(Di domenica 29 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIeri pomeriggio al PalaParente di Benevento, la squadra giallorossa è stata superata dall’Ancis Villaricca con il punteggio di 3-2 (25-15, 26-24, 25-22, 25-12, 15-10) nella quarta giornata delNazionale di Serie B2. Una partita altalenante a fatta di alti e bassi per entrambe le formazioni, con Villaricca decisamente più vispa e pungente in avvio di gara al cospetto di un’Accademia timorosa e poco efficace. Le napoletane prendono subito il largo e chiudono con merito ilset 25-15. Più equilibrata la seconda frazione: le giallorosse iniziano ad esprimersi su livelli migliori ed arrivano al set point sul 24-23. Proprio sul più bello, però,subisce la rimonta ospite e dal possibile 1-1 si ritrova sotto 0-2. Le padrone di casa accusano il colpo e Villaricca sembra avere in mano la ...