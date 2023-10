Alle assemblee degli azionisti ne ho viste delle belle | riportarle a porte chiuse sarebbe un errore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Nella primavera del 2020, in piena pandemia, lesono state trasferite online, in una forma che, pur garantendo il diritto di voto, annullava la possibilità di interventi e interlocuzionecon il management. Se la decisione allora era giustificata dall’emergenza sanitaria, è lecito chiedersi per quale motivo oggi, per il quinto anno consecutivo, ci sia chi ancora preme per mantenere le. Per capirlo, vale forse la pena di raccontare che cosa avveniva nelle, quando ancora glivi potevano partecipare. Io ne ho frequentate alcune da studiosa, su suggerimento dell’amministratore delegato di unapiù importanti aziende ...