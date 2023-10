Alessandro muore a 33 anni La compagna va a cercarlo con il figlio di nove mesi | la scena che trova è tremenda

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il dramma si è consumato nella notte, intorno alle 2:00.Cantafio, 33, residente ad Aprilia, ha perso la vita in un tragico incidente sulla via del Mare, a bordo della sua moto Morini. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma secondo testimonianze, il giovane sarebbe stato vittima di uno scontro frontale con una Smart. L’episodio ha un risvolto ancor più drammatico perché a scoprire il corpo disull’asfalto è stata la sua, Runa. Preoccupata per il mancato rientro dell’uomo a casa dopo il turno di lavoro, la donna si è messa al volante insieme al lorodi soli 9, dirigendosi verso Ostia. Con il cuore in gola, Runa ha avuto la triste conferma delle sue paure quando hato ...