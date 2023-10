Alessandro Basciano svela la sua verità sul discusso schiaffo a Sophie Codegoni e aggiunge | “Perché mi deve rovinare se sono il papà di nostra figlia?”

(Di domenica 29 ottobre 2023), ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha replicato alla versione dell’ex fidanzata, intervistata la scorsa settimana. E’ la quarta volta che nel salotto della Toffanin viene dato spazio alla querelle tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che hanno annunciato la rottura a cinque mesi dalla nascita della loro primaCéline Blue. Fula prima a rivelare i retroscena sulla fine della storia d’amore, dichiarando chel’avesse tradita. In più, la 21enne rivelò di aver subito abusi verbali in diverse occasioni. Successivamente,smentii quanto sostenuto dall’ex compagna, negando di averla tradita durante un soggiorno ad Ibiza. Inoltre, il deejay ha accusato la famiglia di lei di ...

torna a Verissimo: ecco tutti gli ospiti del 29 ottobre ...

Alessandro Basciano a Verissimo: la verità sulla storia con Sophie Codegoni, la carriera come modello e quella ilmessaggero.it

"Verissimo", Alessandro Basciano torna a raccontare la sua verità TGCOM

Stasera in tv, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa - su canale Nove, dalle 19,30 - ci sarà Gino Paoli, che presenterà la ...«Potrei balbettare, ma non preoccupatevi». Fedez annuncia così la sua ospitata di stasera in tv da Fabio Fazio in Che ...