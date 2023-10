Alessandro Basciano e Sophie Codegoni | lui svuota il sacco a Verissimo | «Mai dato uno schiaffo | ecco com' è andata davvero»

è nuovamente intervenuto a Verissimo per rispondere alle ultime dichiarazioni della sua ex compagna Sophie Codegoni , l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina della sesta ...

Verissimo, oggi Basciano torna dalla Toffanin per replicare alle accuse di Sophie Libero Magazine

Alessandro Basciano, ospite nella puntata di oggi Verissimo con Silvia Toffanin, ha parlato del rapporto con la sua ex Sophie Codegoni e ha replicato alle parole di Sophie nella ...Da quando si è trasferita a Milano, io e Sophie non stavamo più insieme: Alessandro Basciano parla a Verissimo dei problemi già presenti nella sua rel ...