Alessandro Basciano ancora in Tv | “Mai dato uno schiaffo a Sophie Codegoni”

Leggi su diredonna

(Di domenica 29 ottobre 2023) A distanza di una settimana,è tornato in Tv a Verissimo per rispondere alla versione data dalla sua exsulla causa scatenante che ha portato alla fine della relazione tra loro. L’influencer sostiene di avere ricevuto unodal ragazzo mentre i due si trovavano a Mykonos, anche se la causa scatenante della loro rottura sarebbe stato un tradimento da lui commesso a Ibiza, dove si trovava per lavoro. Lui ha voluto respingere questa versione dei fatti: “Poteva venire qui senza entrare nel dettaglio, non è nemmeno così convinta delle prove che ha, non c’è una prova che io possa averla tradita, in quel video ho sbagliato ma non c’è un tradimento fisico, può solo essersi sentita tradita sulla fiducia – ha detto a Silvia Toffanin –è venuta ...