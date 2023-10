(Di domenica 29 ottobre 2023) Sono stati spezzati treadin questo fine settimana, uno nella parrocchia di Santo Stefano e due nella chiesa della Confraternita di San Giovannino in corso Roma, entrambe in ...

Sono stati spezzati tre crocifissi adin questo fine settimana, uno nella parrocchia di Santo Stefano e due nella chiesa della Confraternita di San Giovannino in corso Roma, entrambe in centro città. Sugli episodi indaga la ...

Alessandria, indagini su tre crocifissi danneggiati in chiese Agenzia ANSA

Alessandria Indagini su Tre Crocifissi Danneggiati in Chiese - Como Virgilio

Sono stati spezzati tre crocifissi ad Alessandria in questo fine settimana, uno nella parrocchia di Santo Stefano e due nella chiesa della Confraternita di San Giovannino in corso Roma, entrambe in ce ...Il padre della piccola, che non è in pericolo di vita, ha parlato di "due cadute accidentali". Mentre la madre non ha risposto alle domande degli inquirenti ...