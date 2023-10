Al via il Tavolo per i caregiver familiari Associazioni | “Si dia voce anche a chi ne ha esperienza diretta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) In Italia nessun governo ha mai approvato una legge dedicata aifamigliari. Quasi sempre si tratta di genitori di persone con gravi disabilità, non sono riconosciuti a livello giuridico. Per loro ad oggi non esistono fondi ad hoc né garanzie pensionistiche specifiche. Ora qualcosa sembra smuoversi, dopo che per anni le organizzazioni a tutela delle donne e uomini con disabilità hanno chiesto un intervento legislativo in tal senso. I ministri per le Disabilità, Alessandra Locatelli e del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, il 26 ottobre hanno firmato il decreto per l’istituzione deltecnico per l’analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui. È un tema, tra i più importanti sulle disabilità, che le famiglie chiedono a gran. ...